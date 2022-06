Lipupäeval teotati Kohtla-Järvel Eesti lippu

Naise ründaja peeti kinni

5. juunil tuli politseile teade, et Kohtla-Järvel Puru teel asuvas korteris lõi 45aastane mees 38aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

Kohtla-Järvel vigastati meest ja naist

5. juunil teatati politseile, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Maleva tänaval tekitati füüsilisi vigastusi 32aastasele mehele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei välja alustatud kriminaalmenetluses.

Samal päeval tuli teade, et Kohtla-Järvel Aia tänaval asuvas meelelahutusasutuses tekitati füüsilisi vigastusi 36aastasele naisele. Juhtunu täpsemate asjaolude uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.

Veokist varastati kütust

4. juunil teatati politseile, et Sillamäel Tallinna maanteele pargitud veoauto kütusepaagist on varastatud diislikütust. Esialgne kahju on 1400 eurot. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei.