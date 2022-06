Alutaguse vald katab suurema põlevkivirahaga elektrikulu ja lumetõrjet

Suurenenud põlevkivikaevandamine lisab Alutaguse valla eelarvesse tänavu ligemale 400 000 eurot. See võimaldab katta kasvanud elektrihinnast tekkinud augu ning minna julgelt vastu järgmisele talvele, kui aastalõpp peaks tulema sama lumerohke kui eelmine.

"Mingeid lisainvesteeringuid me selle raha eest ei kavanda," kinnitas vallavanem Tauno Võhmar, et jätkatakse pisikeste projektidega, millele toetusraha on saadud.