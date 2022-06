Kukrusel läks kakluses käiku terariist

Arveteklaarimises sai mees viga

7. juunil teatati politseile, et Kiviõlis Lepa teel tekitas 41aastane meesterahvas omavahelise konflikti käigus füüsilisi vigastusi 37aastasele mehele. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

Meespensionär ründas naist

7. juunil teatati politseile, et Iisaku alevikus lõi 72aastane mees omavahelise konflikti käigus 65aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Kelm võttis naise nimel laenu

Politsei sai teate, et 6. juunil helistas Toilas elavale naisele tundmatu isik, kes palus avaldajal pettuse teel sisestada arvutisse enda PIN-koodid. Hiljem avastas naine, et tema nimel on võetud 6698 eurot laenu.