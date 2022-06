JUHTKIRI ⟩ Ida-Virumaal kasvab kodanikuaktiivsus

Teine lugu räägib vaidluse jätkumisest Lüganuse kooli tuleviku ümber, kus kohalik rahvas ei lepi sellega, et võimud lihtsalt rahapuudusele viidates panevad nende ajaloolise kooli ühe käetõstmisega kinni. See näitab, et inimestel pole oma kodupaigast ükskõik, ja see on kindel sõnum ka vallavõimudele: me ei lepi sellega, kui meie arvamust ei kuulata.

Ka Narvas on kasvamas protestihääli koolide-lasteaedade reformi pärast ning pahased inimesed sunnivad võime dialoogile.

Üllatavalt suurt vastukaja on kohapeal leidnud tänavavalgustuse väljalülitamine suvekuudeks Kohtla-Järvel. Aktivistid on selle vastu käivitanud protestiallkirjade kogumise ning ka politsei on selles küsimuses rahva poolel. "Kas turvalisus on see, mille arvelt on õige kokku hoida?" küsivad nad. Ilmselt oli selline tormiline reaktsioon halvaks üllatuseks ka linnavalitsusele.