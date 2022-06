Sillamäe esmapilgul silmapaistmatud huviväärsused

Merd ja metsa imetledes jõuame rändrahnudeni, mille on ammustel aegadel siia Skandinaaviast toonud liustik. Giidi sõnul on see looduse looming inimesi alati köitnud. Seda kinnitavad suvitajate sada aastat tagasi ja varemgi kividele jäetud jäljed: nimed ja initsiaalid. Keegi hr Kuznetsov on kive uuristanud iga kord, kui ta siin puhkamas käis: 1903, 1905, 1908 ja 1911...

"Siin võiks lausa võistelda, kes leiab kõige rohkem "inimtegevuse jälgi" või kõige vanema daatumi," märgib Antuševa.

Kaldarahnude juurest suundume kultuskivi juurde. Pigem on see põõsastesse peitunud väike kalju.

"Seda nimetatakse Suurkiviks või Kiukiviks. Omal ajal oli seda merelt hästi näha ja päeval orienteerusid selle järgi kalurid. Seda on püütud mitu korda ka hävitada, isegi õhku lasta, kuid see pole õnnestunud. Räägitakse, et sõja ajal tulistati seda laevalt, arvates, et tegemist on vaenlase kindlustusega, ent üks vapper talunik sõudnud paadiga neile lähemale ning selgitanud, et tegu on looduse loominguga..."

Sellest, et see koht inimestele endiselt huvi pakub, annab ilmekalt tunnistust sealsamas kõrguv prügihunnik − sellise hunniku prahti korjasid muuseumi töötajad maikuu "Teeme ära!" talgupäeval kokku kolme tunniga.

"See siin on eramaa. Ma loodan, et omanik ei ole vastu, kui me siia turiste tooma hakkame," ütleb Jelena Antuševa. Lugusid ja legende oleks tal selle paiga kohta rääkida palju.