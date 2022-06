ANVAR SAMOST ⟩ Kas hakkame taas ridade vahele kirjutama?

"Juhul kui seadusloomeprotsessi vältel oli seadusandjal mõte välistada ajakirjanikud/meediaväljaanded sarnaselt kahtlustatava või süüdistatavaga isikute ringist, keda on võimalik kohtueelse menetluse andmete avaldamise keelu eiramise eest trahvida, siis sellise erandi tegemine peab seaduses kirjas olemas," seisab ringkonnakohtu otsuses. Mis siis, et kohtupraktika, mis ei ole küll ulatuslik, ning üldine tava on olnud teistsugused. Ringkonnakohus otsustas millegipärast eelistada normi grammatilist tõlgendamist.

Enamgi veel, olles ajakirjanikud trahvist vabastanud, mistõttu ilmselt langeb nende poolt ära võimalus otsus edasi kaevata, otsustasid kohtunikud anda pikema selgituse, kuidas ja miks ajakirjanikud edaspidi prokuratuuri käest luba küsima peavad. "Ringkonnakohtu arvates on prokuratuur ja maakohus [seadust] õigesti tõlgendanud leides, et kohtueelse menetluse andmete avaldamiseks peab olema igal juhul prokuratuuri luba, see tähendab, et ajakirjandusvabadust on tõepoolest selles osas piiratud ning see piirang on põhiseaduspärane."