Jõhvi tehnoloogiakooli pürgivad 77 eri rahvuse esindajad

"Kandideerijate taust on üle ootuste huvitav - 77 eri rahvuse esindajat. Suurim osakaal kandideerijatest ehk 49% on naised, mehed moodustavad 48% ning 3% ei täpsustanud oma soolist kuuluvust. Noorim kandideerija oli lausa 11-aastane, vanim aga 76," ütles koolijuht Karin Künnapas.

Veerand kandideerijatest on rahvuselt ukrainlased, pooled eestlased. Ülejäänud on näiteks naaberriikidest pärit lätlased ja leedulased, aga on ka ka mehhiklasi, indialasi ning sloveene. Kandideerijate keskmine vanus on 29 eluaastat.