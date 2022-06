VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Spordisangar Heino Lipu pronkskuju seadis end sisse Maidla mõisapargis

Elusuuruses kujult eemaldasid katte olümpiavõitja Gerd Kanter ja Ida-Virumaa spordiveteran Ahto Paavo, kes oli üks põhilisi Heino Lipu kuju püstitamise eestvedajaid.

Gerd Kanter ütles, et selle kuju saamisloos on ka temal väike roll. "Andsin oma jalaga panuse sellesse kujusse," ütles Kanter märkides, et Lipu skultuuril ei ole kujutatud päris tema jalg, kuid keha proportsioon paika saamiseks tegi ta ka pisut modellitööd ja andis nõnda oma panuse suurmehe pärandi hoidmisesse.

Kanteri sõnul olid Heino Lipu sportlikud saavutused oma ajas väga võimsad. "On kindlasti kahju, et ta ei saanud oma tulemusi olümpiamängudel teha. Aga ikkagi on sellised lood väga kõvasti innustanud ja andnud usku, et sellest väikesest riigist on võimalik maailmatasemele jõuda ja suuri tulemusi teha," sõnas ta.

Ajakirjanik ja meediaekspert Raul Rebane arvas, et kuju avamise sõnavõttudes öeldi valesti, et Heino Lipp on Eesti kõigi aegade üks paremaid kergejõustiklasi ja sportlasi. "See on vale. Minu meelest on Heino Lipp oma andekuselt maailma läbi aegade üks andekamaid sportlasi. See, et ta võimed jäid arendamata tiitliteks, oli aja, aga mitte Heino Lipu süü," sõnas ta.