Äreval ajal vajab ka majandus kiirreageerimist

See raha tuleb Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist ja on mõeldud valuvaigistina sellele kahjule, mida Euroopa Liidu kliimapoliitika on Ida-Virumaa majandusele, tööhõivele ja heaolule viimastel aastatel põhjustanud.

153 miljonit eurot on ühelt poolt justkui suur summa, mis teeb kadedaks iga teise maakonna. Samas tasub suurusjärgu tunnetamiseks võrdluseks tuua, et see on vaid ligikaudu pool uue õlitehase või veerand Auvere elektrijaama ehituse hinnast. Viru Keemia Grupil kulub aga näiteks plaanitava tselluloosi ja teiste biotoodete tehase ehituseks kuus korda rohkem raha.

On põhjust ettevaatlikuks optimismiks, et Ida-Virumaa, mis on aastaid olnud Eestis suurima tööpuudusega piirkond, saab mõne aasta pärast uue hingamise.

Arvestades aga ehituse ja materjalide järsku hinnatõusu, saab ilmselt 153 miljoni eest vastu kõvasti vähem, kui võis arvestada mitmeid aastaid tagasi, mil õiglase ülemineku fondi rahasummat Ida-Virumaale planeeriti.

Aga siiski on stardipukkidel kümneid ettevõtteid, kes oma plaanide elluviimiseks Ida-Virumaal investeerimistoetust taotlema hakkavad. Magnetid, toidulisandid, paekivijahu on vaid mõned näited, mida soovitakse abiraha toel Ida-Virumaal tootma hakata. Reeglite kohaselt peavad toetust saavad tootmised olema keskkonnasõbralikud, üheks märksõnaks on ringmajandus.