Tõukerattur jäi auto alla

Masinatest varastati kütust

29. juuni öösel varastati Lüganuse vallas kaevemasinatest kütust. Kahju on umbes 500 eurot.

Autost varastati tööriistu

30. juunil avastati, et Toila vallas Pühajõe külas on autost varastatud kompressor, generaator, ketaslõikur ja kaks trelli. Kahju on umbes 1000 eurot.