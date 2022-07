Anna Panenko sihib juunioride EMil kõrget kohta

Aleksandr Hvorõhhi juhendamisel klubis Atleetika treeniv Panenko osaleb nii kaugushüppes kui kolmikhüppes. Isiklike rekordite poolest − 6,21 kaugushüppes ja 13,01 kolmikhüppes − kuulub ta favoriitide sekka. Sel aastal on selles vanuseklassis tema rekorditest mõlemal alal kaugemale hüpanud vaid kaks konkurenti.

Samas ei ole Panenko ise tänavu veel oma eelmisel suvel püstitatud rekorditeni jõudnud. Kaugushüppes on tal tänavu välitingimustes parim tulemus 5,97 ja kolmikhüppes 12,58 meetrit. Enne 21. juunil toimunud Jõhvi kergejõustikuõhtut rääkis Panenko, et on sel kevadel taastumas vigastusest ja pole seni veel oma parimat vormi saavutanud, kuid liigub selle poole.