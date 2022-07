JUHTKIRI ⟩ Fantoomenergeetika krahh

Mõtteviis ja suhtumine, et loobume fossiilsetest kütustest, tuumaenergiast ning samal ajal võitleme oma elamise lähedusse uute tuuleparkide rajamise vastu, aga samas kasvatame elektritarbimist elektriautosid laialdasemalt kasutades ja muul moel, ei saanudki tuua mingit muud tulemust kui energiadefitsiit ja enneolematult kõrged elektrihinnad.

Sellise sõlme lahtiharutamine on nüüd paras valu ja viletsus. Poliitikud leiutavad toetussüsteeme nii eratarbijatele kui ettevõtetele, et majanduskrahhi ära hoida. Viimases hädas püütakse taaskäivitada suletud söejaamu või pikendada nende tegevusaega.

Siin Ida-Virumaalgi värbab Eesti Energia sadu inimesi kaevandusse ja elektrijaamadesse, kust alles mõned aastad tagasi tuhandele inimesele töökoht üles öeldi. Kallis elekter võimaldab seda teha, samal ajal annab kohalik spaahotell teada, et peab üle 150 inimese koondama, sest ei jõua lakke tõusnud elektriarveid tasuda.

See poleks tohtinud olla suur teaduslik avastus, et vanast energeetikast ei saa enne loobuda, kui uued taskukohase hinnaga taastuvenergia võimalused on olemas. Aga tuli katsetada, kas õnnestub saada fantoomenergiat. Ei õnnestunud.