Narva piiri läheduses avati sõjapõgenikele ööpäevaringne infopunkt

25. juulil avasid sotsiaalkindlustusamet, Narva linn ja rahvusvaheline rändeorganisatsioon IOM Narva piiripunkti vahetus läheduses aadressil Peetri plats 3 Ukraina sõjapõgenike infopunkti. Sissepääsu kohal lehvivad Eesti ja Ukraina lipp.

Infopunkt on Narvas avatud esialgu ööpäev läbi, edasi sõltub töökorraldus põgenike vajadustest.

Nõustamist ja tuge pakutakse põgenikele kohe pärast piiriületust endiselt ka Narva piiripunkti hoones. Uude infopunkti võivad abi järele pöörduda ka need inimesed, kes on juba mõnda aega Eesti territooriumil viibinud, kuid kellel on vahepeal uusi küsimusi või vajadusi tekkinud.

Põgenikud Narvas abita ei jää

Viimastel kuudel rääkisid nii vabatahtlikud kui ka paljud pagulased, kuidas põgenikud end pärast Narva piiripunkti läbimist õhtuti või öösiti pahatihti Narva tänavailt leiavad, teadmata, kuhu minna või mida teha. Harvad ei olnud ka lood sellest, kuidas Eestisse saabuvad sõjapõgenikud tänavapinkidel või raudteejaamas ööbima on sunnitud. Kodanikuühendused pakuvad Eestisse saabuijaile küll kõikvõimalikku abi, ent põgenike esmane vastuvõtt piiril ei olnud alguses kuigi hästi läbi mõeldud.

Juuli alguses avasid Narva vabatahtlikud ja Ukraina kaasmaalaskonna liikmed piiripunkti lähedal ajutise infopunkti, et juhtida linnavõimude tähelepanu põgenike informeerimise vallas tekkinud puudustele.

"Eestisse jõudnud sõjapõgenikud on läbinud kurnava teekonna. Oluline on tagada saabunuile teadmine, et nad on jõudnud riiki, kus neid aidatakse," sõnas sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu.

"Mõistagi ei tule kõik olulised küsimused korraga pähe ning nõu ja abi vajavad sõjapõgenikud ka päevi või nädalaid pärast riiki saabumist. Tänan vabatahtlikke ja Narva linna Eestisse saabunud põgenike aitamise eest. Üheskoos anname panuse sellesse, et Ukraina selle sõja võidaks," lisas Maripuu.

Kaks infopunkti kõrvuti

Vast avatud infopunktiga ühes hoones paikneb ka Ukraina kaasmaalaskonna avatud transiitpõgenike infopunkt. Päeval on seal ametis vabatahtlikud, sealhulgas ka need ukrainlased, kes on Eesti riigilt juba abi saanud ja Narva pidama jäänud.

Vabatahtlike tähelepanekut mööda on Narva saabuvate Ukraina põgenike voog eri päevadel erinev − vahel rohkem, vahel vähem −, seepärast peab nende vastuvõtmiseks valmis olema ööpäev läbi. Enim ukrainlasi saabub tavaliselt õhtuti ja öö saabudes, enne seda veedavad nad terve päeva Ivangorodi piiripunktis, vormistades Venemaalt lahkumise lube.