Linnavalitsuse keelas Narva tanki lähedal maantee ääres parkimise ja piiras kiirust

Narva politseijaoskonna juhi Indrek Püvi sõnul käib viimastel päevadel tanki juures palju inimesi, mille tõttu on mõistlik selle vahetus läheduses parkimist ja kiirust piirata. „Täpselt samu piiranguid on kehtestatud ka varem, kui tanki juures on palju inimesi käinud, viimati näiteks tänavu 9. mail,“ rääkis Püvi.