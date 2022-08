"Riigi pikaajaline strateegia "Eesti 2035" näeb ette Ida-Virumaa majanduse restruktureerimist, et selles oleks keskne roll töötleval tööstusel ja IKT-sektoril. Õiglase ülemineku fondist on selleks ette nähtud üle 330 miljoni euro. Sellise ressursi täpseks suunamiseks on vaja teha tihedat koostööd kohalike omavalitsustega ja ametnike välitööd on selleks suurepärane formaat," ütles riigisekretär Taimar Peterkop avakonverentsil kõneldes.