Energiat olematuni säästa ei saa

Kuigi paljud poliitikud räägivad, et elekter ei tohi olla luksuskaup, on ta nüüd selleks muutumas. Energeetikaärid kühveldavad hiigelkasumeid, Euroopa riikide valitsused kratsivad samal ajal kukalt ega tea, mida teha.

Eesti valitsus on ette valmistanud elektrituru reformi eelnõu, kuid kas ja kui palju see meid röögatute hindade eest kaitseb, on iseküsimus.

Tänases lehes kirjutame sellest, et Kohtla-Järve linnavõim on oma allasutustele andnud juhised kommunaalkulude kokkuhoiuks. Sest elekter pole ainus, mis kallineb. Eraisikud, kelle kodumajapidamistes elektril oluline roll näiteks sooja vee või toasooja saamisel, on ilmselt juba ammu nuputanud igasugu võimalusi energiat säästa, kuid lõputult seda teha pole võimalik, sest toasoe ning pesupesemise ja toiduvalmistamise võimalus on eluliselt tähtsad. Tahes-tahtmata peab valitsus sügisel mingeid samme astuma, et kaitsta inimesi, aga ka ettevõtjaid röövellike energiahindade eest.