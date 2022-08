Piret Hartman: "Kodukohas olid inimesed uhked, et valitsusse tuleb pauk Püssist"

Püüan seal teadvustada, et see ei ole ainult kultuuriministeeriumi ja integratsiooni sihtasutuse väljakutse tegelda lõimumisega, vaid me peame eri ministeeriumides panustama.

Aga ega see ikkagi kerge ei ole, sest lisaks tankile on meil muud julgeolekuküsimused, elektrihinna kasv jms. Ütleme nii, et neid murekohti on sellel valitsusel ikka väga palju.

Kultuurisuvi on olnud tihe, mure on sügise pärast

"Suve kultuurikalendrit vaadates võib öelda, et nii palju on toimumas. Natukene murelikult mõtlen sellele, mis sügisel saab. Kardame, et kui inimestel on arved oluliselt suuremad, siis kultuur on see koht, kus hakatakse kärpeid tegema. Ka nende asutuste arved, kes kultuuriga tegelevad, kasvavad sügisel oluliselt," tõdes Piret Hartman.

Alanud eelarvekõnelustel toob kultuuriminister ühe prioriteedina välja kultuuritöötajate ja treenerite palgatõusu.

"Peame väga väärtustama neid inimesi, kes kultuuris toimetavad, kui tahame, et kultuur areneks ja elaks. Lisaks treenerite palga küsimus. Praegu on olukord selline, kus kolmandik lastest läheb ülekaalulisena kooli. Treenerid mõjutavad laste liikuvust hästi palju. Need treenerid, keda riik toetab, tegelevad praegu ligemale 40 000 lapsega, aga nende palgas on kohaliku omavalitsuse ja riigi panus kokku 1020 eurot. Siin on vaja teha oluline hüpe."