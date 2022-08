Narvas tagurdas auto jalakäijale otsa

Jõhvis varastati gaasiballoonid

Politseile teatati, et 25. augustil lõhuti Jõhvis Pargi tänaval piirdeaed ning varastati kaks gaasiballooni. Esialgne kahju on 250 eurot.

Kelm virutas kontolt suure summa

25. augustil helistas end pangatöötajana tutvustanud naisterahvas Kiviõlis elavale naisele, et teatada tema pangakontol toimuvatest kahtlastest tehingutest. Helistaja palus naisel sisestada enda Smart-ID PIN-koodid, mida too ka tegi. Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on kantud võõrale kontole 5300 eurot.