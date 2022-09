Tehnika puudus pidurdab Estonia kaevanduse tiibade sirutust

Tootmismahu kasvatamiseks märkimisväärselt võib kuluda siiski veel aasta, sest puudu on kaevandamistehnikast. Kopplaadurite, buldooserite ning laeankurdamise ja muude masinate hanked kuulutas kaevandust haldav Enefit Power välja kohe pärast jaanipäeva, kui sai selgeks, et praeguses energiakriisis kasvab taas põlevkivi nõudlus. Masinate tootjad, kes olid samuti tootmist rohepöörde tingimustes koomale tõmmanud, lubavad need Estonia kaevandusse toimetada järgmise aasta kevadeks, osa aga alles aasta pärast.