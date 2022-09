JUHTKIRI ⟩ Raske on juba praegu

Kuigi poliitikud on meid kevadest saadik hoiatanud, et järgmine talv tuleb raske, sest jätkuv energiakriis lööb kõiki valusalt, andis üleüldine hinnatõus endast märku juba mitu kuud tagasi. Juunist augustini oli Eestis inflatsioon 20 protsenti ja üle selle. Kõik me näeme, missuguseid röögatuid hüppeid on teinud ja teevad jätkuvalt hinnad toidupoodides, nii et mõned tavapärased kaubad on kallinenud suisa 30-40 protsenti. Küllap on siin oma roll ka kaupmeeste kasuahnusel, sest üldsus on häälestatud hinnatõusudega leppimisele ning see annab võimaluse marginaali rohkem lisada, kui see ehk objektiivsetest asjaoludest lähtudes põhjendatud oleks.