POLITSEI ⟩ Vägivaldne poeg viidi politseisse

Jõhvis löödi pensionäri

8. septembril sai politsei teate, et Jõhvis lõi seni tuvastama isik kortermajas 67aastast meest, kes sai viga.

Poe juurest viidi kaubaalused

8. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selle kohta, et augustikuu jooksul on Jõhvis kaupluse juurest mitmel korral varastatud kaubaaluseid. Vargustega tekitatud kahju on hinnanguliselt 70 eurot.