Eesti filharmoonia kammerkoor tutvustab Narvas eesti muusikakultuuri

"Kuigi inimesed on erinevad, ei ole me tegelikult üksteisest kaugel, sest hingame sama õhku, jalutame samas metsas ja ka silmapiir on meil ühine. Nagu Jaan Kaplinski on kirjutanud: "Seesama meri meis kõigis." Eesti heliloojad ja luuletajad on leidnud inspiratsiooni loodusest, sest mõistetakse, kui oluline see meie kõigi jaoks on. Nende hääl kõlab luuletuste kaudu koorimuusikas, mis on kollektiivne, universaalne ja mitmehäälne," sõnas Lodewijk van der Ree.