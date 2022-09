Kutsehariduskeskuses ei oska eesti keelt ei õpetajad ega õpilased

Ida-Viru kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets rääkis, et rohkem kui viis aastat tagasi andis ta teada, et kool korraldab oma kulul õpetajate tööajast eesti keele kursused. "Andsime selge sõnumi, et viis aastat peaks õpetajale olema piisav aeg, et eesti keel selgeks saada. Neile, kes ei õpi eesti keelt ära, ei saa tulevikus töökohta garanteerida," ütles ta.