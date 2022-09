Kukerpillide filmi režissöör kohtub Jõhvis publikuga

"Kukerpillide rapsoodia" on rohke muusikaga film, mis viib vaataja meeleolukale teekonnale koos Eesti vanima ja ühe populaarsema ansambliga Kukerpillid.

Kevadest sügiseni annab ansambel hulga kontserte Eesti eri paigus ja õpib ära plaadijagu uusi, spetsiaalselt neile kirjutatud lugusid eesti heliloojatelt, et tähistada oma 50. sünnipäeva enneolematu kontserdiga suures kontserdisaalis. Film on pühendatud kõigile laulikutele ja pillimeestele, kes hoiavad elus rahvamuusikat.

Režissöör Raimo Jõerand, kes on ka ise Kukerpillide lauludega üles kasvanud, on vältinud selles filmis tavapäraseid intervjuusid. Ta on ansambli fenomeni jäädvustamisel keskendunud eelkõige bändiliikmete omavahelisele kooskõlale, muusikale, laulusõnadele ja Kukerpillide alati tänuväärsele publikule.