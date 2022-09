Suve saadavad ära pööripäeva kontserdid

Alutaguse valla huvikeskus tegi pööripäeva kontsertide sarjaga algust 2020. aasta septembris, kui kutsus rahva Kotka matkarajale Rüütli rappa, kus kõlas tšellomuusika.

"Nüüdseks on kontserte olnud ka kevadisel ja suvisel pööripäeval, kuigi vahepeal on koroona takistusi teinud ja mõni on vahele jäänud. Talvist pööripäeva polegi õnnestunud tähistada," rääkis Alutaguse huvikeskuse kultuuritöö koordinaator Grete Habakukk.

23. septembril algusega kell 18 on rahvas oodatud suve ära saatma Väike-Pungerja postijaama hoovi.

"Otsime uusi kontserdipaiku, kuhu inimesi viia, ja postijaam on uus põnev koht, mis on mind alati mööda sõites köitnud. Inimestel on ka huvitav teada, mis on sellest majast saanud. Omanik oli väga koostööaldis ja lubas meid sinna kontserti tegema," ütles Grete Habakukk.

Juhan Suits lubas Väike-Pungerjale kaasa võtta erinevaid rahvapille. Foto: Erakogu

Enne kontserti kõneleb Väike-Pungerja postijaamast Ülle Kannela, kes on selles majas elanud. Muusikalist elamust pakub rahvamuusik Juhan Suits, kes võtab kaasa erinevaid pille. Pööripäeva ja sellega seonduvaid kombeid tutvustavad Iisaku kihelkonna muuseumi töötajad.

Kontsert on tasuta, aga kõigil on võimalus kohapeal teha väike annetus, et anda oma panus postijaama taastamiseks.