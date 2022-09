Politsei kontrollis kiiruseületamisi rahva näpunäidete järgi

Kuigi lepime Jõhvi politseijaoskonna patrulligrupi juhi Heiki Lindusega eelnevalt kokku, et liitume liiklustalgute ajal tema patrulliga, see meil esimesel kahel katsel ei õnnestu. Kiiremad politseitöö asjaajamised peletavad patrulli liiklustalgutelt eemale. Kui oleme juba kokkulepitud kohas, selgub, et keegi koolitüdruk on poest millegi näppamisega vahele jäänud ning politseinikud tegelevad sellega, et laps vanematele üle anda.