JUHTKIRI ⟩ Ida-Virumaa vajab parlamendis tugevat esindust

Omad lootused on ka kohalike parteirakukeste eestvedajatel ja nii-öelda töömesilastel, kelle endi väljavaated parlamenti saada pole küll olematud, kuid oma erakonna gastrolööride kõrval siiski nõrgapoolsed. Tõsi, ei ole harvad ka need juhud, kus mujalt esinumbriks toodud poliitikud on kõrbenud. Meenutagem viimastest riigikogu valimistest näiteks EKRE esinumbrit Ida-Virumaal Kersti Krachti või Isamaa esinumbrit Siim Kiislerit.

Ida-Virumaa jaoks on oluline, et maakond saaks parlamenti tugeva esinduse, kes lisaks üldistele riigiasjadele seisaks tugevamini ka piirkonna huvide eest. Viimastes riigikogu koosseisudes on nii-öelda Ida-Viru komando õnnetu olnud. Mõned selle liikmed on sobinud seltskonna- ja satiiriajakirjade kangelasteks või saanud tuntuks Eesti valitsuse sõimamisega, kuid tulemuslikku toimetamist Ida-Virumaa parema elu nimel on silma jäänud väga vähe.