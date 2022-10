JUHTKIRI ⟩ Korruptsiooni sünnitab teadmine, et võimuga kaasnevad hüved

Juba pikemat aega korraldab riik omavalitsuste esindajatele koolitusi, kuidas tunda ära ja hoiduda korruptsioonist, paljude linnade-valdade internetilehtedelgi on selle kohta põhjalikud selgitused. Aga siis tuleb ühtäkki prokuratuurist jälle teade, et keegi ametiisik või mitu on kusagil kinni peetud, kahtlustatuna omakasupüüdlikus tegutsemises.

Tundub, et kõik saab ikkagi alguse mõtteviisist. Elu näitab, et eriti kohalikul tasandil on paljudel poliitikasse pürgijatel või seal olijatel arusaam, et kui kandideeritakse ja pääsetakse volikogusse, annab see inimesele erilise staatuse, millega kindlasti peavad kaasnema mingid hüved. Ilmselt on see seotud veel nõukogude ajast paljuski säilinud mentaliteediga, kus rahvasaadikud tegelikult midagi ei otsustanud, kuid staatusega kaasnesid igasugused hüved.

Mäletame Narva halli kardinali Aleksei Voronovi, kes omal ajal võimu enda haardes hoidis: süsteem toimis nii, et need, kes volikogus tema pilli järgi tantsisid, said ametikohti ja tasusid kõiksugu munitsipaalettevõtetes.

Jõhvi eelmises volikogus suure osa ajast valitsenud tandem Ossipenko-Repinski jagas samamoodi saadikute lojaalsuse tagamiseks neile hüvesid ja tiitleid. On lihtsalt hämmastav, et õiguskaitseasutused seal ei sekkunud, sest ka Jõhvis tegutses Ossipenko poliitikas oma ärihuvide nimel − see oli ilmselgelt näha.