Laulukoor Sudaruški tutvustab sügiseste tähtpäevade kombestikku

"Idaslaavlaste rahvakalendris on palju pühi. Jumalasünnitaja Neitsi Maarja kaitsmise püha ehk suurmaarjapäeva tähistatakse 14. oktoobril ning see on vene õigeusu kiriku tähtsamaid pühi, mille juured ulatuvad kaugesse minevikku. Selleks ajaks olid vanasti põllutööd lõppenud, mehed suundusid hooajatöödele, naised aga ketrasid õhtuti lõnga. Esitamegi oma kontserdil laule, mis tutvustavad sügiseste istjate pidamist ning slaavlaste ja eestlaste sügiseste tähtpäevadega seotud kombeid," rääkis Volkova.

Vene rahvalaulukoor Sudaruški on oma rohkem kui 30aastase loometegevuse jooksul andnud sadu kontserte paljudes Eesti linnades ja osalenud ka rahvusvahelistel festivalidel. Koori repertuaaris on sada rahvalaulu. Koori asutaja ja juht Vjatšeslav Tulubjev, kes oli ühtlasi suurepärane bajanist, lahkus kaks aastat tagasi siitilmast, ent lauljatel õnnestus sellest hoolimata oma kollektiiv koos hoida. Praegu on kooris 25 liiget − tudengid, õpetajad, raamatupidajad, insenerid ja pensionärid −, kellele rahvalaul on tähtis osa nende elust.