Jõhvis ja Narvas said ratturid viga

Naised kaklesid Kohtla-Järvel ja Sillamäel

12. oktoobril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Järveküla tee korteris tekitas 28aastane naine füüsilisi vigastusi 34aastasele naisterahvale. Politseinikud pidasid vägivaldse naise kinni.

Samal päeval tuli teade, et Sillamäel kooli tänaval tekitas 25aastane naine füüsilisi vigastusi 19aastasele naisele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

11. oktoobril teatati politseile, et Jõhvis Pargi tänavale pargitud veoautost on varastatud 200 liitrit diislikütust. Esialgne kahju on 350 eurot.