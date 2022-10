Andrei Malinovski seitse ametit: kaevandusest sotsiaalmajja ja tagasi

Andrei Malinovski on veendunud: igast olukorrast leidub väljapääs, peaasi et ise käed rüpes ei istu.

Üle kahekümne aasta Estonia kaevanduses töötanud mitmendat põlve kaevur Andrei Malinovski sattus kolm aastat tagasi koondamislaine alla, ent ei jäänud käed rüpes istuma, vaid omandas uue eriala ja leidis uue töö. Mullu kevadel aga naasis ta kaevandusse ning rõõmustab, et see tõeliste meeste raske amet on Eestis taas nõutud.