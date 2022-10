Jõhvis muutub liikluskorraldus

"Plaan see lõik ühesuunaliseks muuta oli juba ammu, aga suveperioodil, ning kuna põhikooli alles ehitatakse, oli liiklus väike ja autojuhid said hakkama," ütles Aivo Tamm Jõhvi vallavalitsuse majandustalitusest. Perepoe sissesõidu juurest on Hariduse tänav taas kahesuunaline.