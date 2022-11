Katri Raik määras Kreenholmi gümnaasiumi juhiks teda toetava ametniku

Katri Raik tunnistas Põhjarannikule antud kommentaaris, et mõistab, millises valguses Golubtsova määramine linnapea poliitilise oponendi, ametist vabastatud Janovitši asemele paistab. Ent ta tuletas meelde, et tegemist on ajutise lahendusega, pealegi on Golubtsoval koolijuhina töötamise kogemus, ta vastab kvalifikatsiooninõuetele ning juhatab praegu Kreenholmi gümnaasiumile suhteliselt lähedal asuvat lasteaeda Põngerjas.