Jõhvis kuuleb Ukraina tuntuima helilooja loomingut

Valentõn Sõlvestrov on nüüdisaja tuntuim Ukraina helilooja, kelle kaunis, pisut nukker ja aeglane muusika sobitub tänapäeva suurepäraselt. Tema helimaailm otsib inimlik-emotsionaalset ja igavikulist. Kontsert on pühendatud helilooja 85. sünnipäevale.

Ukraina helilooja loomingu toob kuulajateni Hando Nahkur, kes on võitnud tipp-preemiaid paljudelt pianistide konkurssidelt Eestis, Itaalias, Kreekas, Venemaal, USAs ja Kanadas. Teda on tunnustatud prestiižsete auhindadega mitmel pool maailmas: kuldteenetemärk Eesti muusika ja kultuuri edendamise eest (Kanada), Harold von Mickwitzi preemia (USA) ja rahvadiplomaadi aukiri Eesti Vabariigi välisministeeriumilt (Eesti).

Nahkur on andnud kontserte paljudes välisriikides, sh Hollandis, Prantsusmaal, Austrias, Kreekas, Šveitsis, Itaalias, Kanadas, Costa Ricas, Venemaal ja Iisraelis. Ameerikas on tal kontserdid olnud enam kui kahekümnes osariigis.

Tema plaadid on võitnud mitmeid auhindu − "DeusExClavier" valiti Saksamaal aasta plaadiks. Ajaleht Die Zeit kirjutas, et "Hando Nahkur on üks suurtest üllatustest klaverimaastikul. Selle CDga mängis ta end suurte pianistide ridadesse".