Elanikke meelitab turvaline elukeskkond

Elanike kahanemine Ida-Virumaa omavalitsustes, iseäranis Kohtla-Järvel, on olnud aastatepikkune tendents. Omavalitsusjuhid on seda murelikult pealt vaadanud ja õlgu kehitanud, tõdedes, et inimeste äravool suurtesse keskustesse on ülemaailmne suundumus. Jah, ega elanike vähenemine ole omane vaid meie maakonnale. Tallinn ja Tartu või hoopistükkis välisriigid on inimesi ära tõmmanud mujaltki. Lihtsalt Ida-Virumaal on see vähenemine paljuski sotsiaal-majanduslikel põhjustel olnud intensiivsem.