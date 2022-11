Jõhvi korraldab maksumaksjate arvu suurendamiseks õnneloosi

"Kindlasti pole mõte see, et me tahaks naabritelt elanikke ära tõmmata," ütles eelnõu esitanud volikogu liige Ivo Okas. Tema sõnul on aga Jõhvis kahtlemata hulk inimesi, kes suure osa ajast siin elavad, kuid pole oma elukohta Jõhvis registreerinud. "Inimene on loomult mugav ja kampaania eesmärk ongi ärgitada näiteks neid inimesi, kes siia mujalt viieks päevaks tööle käivad ning ka siinseid teenuseid tarbivad, enda elukohta registreerima, et nende tulumaks laekuks Jõhvi eelarvesse," sõnas Okas.