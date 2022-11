Olginas kerkib kaugkütte hind

Konkurentsiamet kiitis heaks SW Energia taotluse tõsta Olgina kaugküttevõrgu klientidele soojusenergia piirhinda. Alates 2016. aastast on soojusenergia piir- ja müügihind seal olnud 68,44 eurot megavatt-tund koos käibemaksuga, käesoleva aasta detsembrist kerkib see koos käibemaksuga 115,87 eurole megavatt-tunnist.

SW Energia tuletas tarbijatele meelde, et renoveeris 2018. aastal Olgina hakkpuidukatlamaja. Renoveerimisprojekti kaasrahastas keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) 50% ulatuses, teise poole summast investeeris soojatootja ise. Olgina renoveeritud katlamaja kogumaksumuseks tuli 254 870 eurot.

Olgina katlamaja varustab soojusega 11 hoonet, neist seitse on elumajad ja ülejäänud ühiskondlikud hooned. Kaugkütte hinna kujundavad nii sooja tootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Oktoobris teavitas küttetariifi kallinemisest Narva-Jõesuu elanikke ka ettevõte Adven Eesti. Kuurortlinnas on alates novembrist soojusenergia uus piirhind koos käibemaksuga 153,01 eurot megavatt-tund. See on kõrgeim küttehind Ida-Virumaal.