Avariis sai neiu viga

Kohtla-Järvel ja Kiviõlis vägivallatseti

11. novembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Uuel tänaval tekitas 30aastane mees omavahelise konflikti käigus füüsilisi vigastusi 57aastasele mehele.

12. novembril tuli teade, et Kiviõlis Keskpuiesteel asuva kortermaja trepikojas lõi 66aastane mees 54aastast naist.

Jõhvi kõrtsides kakeldi

12. novembril teatati politseile, et Jõhvi linnas Rahu tänaval asuvas meelelahutusasutuses tekitas 39aastane mees füüsilisi vigastusi 30aastasele mehele.

Samal päeval tuli teade, et Jõhvi linnas Sompa tänaval asuvas meelelahutusasutuses lõi seni tuvastamata isik 41aastast meest.

Mees peksis relvaga teise vigaseks

13. novembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Karja tänaval tekitas 53aastane mees omavahelise tüli käigus õhkrelvaga füüsilisi vigastusi 46aastasele mehele. Politseinikud pidasid mehe kinni ja võtsid tema valduses olnud õhkrelva hoiule.

Kohtla-Järve baaris löödi noort naist

13. novembril teatati politseile, et Kohtla-Järve linnas asuvas meelelahutusasutuses lõi seni tuvastamata isik 18aastast naist.

Naine vägivallatses endast noorema mehe kallal

13. novembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Katse tänaval tekitas 34aastane naine füüsilisi vigastusi 23aastasele mehele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kaablivargad tegutsesid Kohtla-Nõmmel ja Kiviõlis

11. novembril teatati politseile, et ajavahemikul 28. oktoobrist kuni 11. novembrini varastati Kohtla-Nõmmel Jaama tänaval asuvalt territooriumilt kaablit ja vaske. Vargusega tekitatud kahju ning juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

12. novembril tuli teade, et Kiviõlis Kooli tänaval on varastatud kaablit. Vargusega tekitatud kahju on 1300 eurot.