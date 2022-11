Kohtla-Järve pühendab kodanikupäeva näituse kujundajale Viktor Roosipuule

Näitus "Kohtla-Järve kodanike jälg kunstis" on pühendatud eelmisel aastal manala teele läinud Alutaguse maleva auliikmele Viktor Roosipuule.

Viktor Roosipuu suurim teene kaitseliidu Alutaguse maleva ees on maleva sümboolika loomine. Andeka kirjakunstnikuna ja heraldika tundjana on ta kujundanud Alutaguse maleva lipu, maleva teenetemärgi, Jõhvi ja Lüganuse malevkonna teenetemärgid.

"Viktor Roosipuu isikunäitus koos Kohtla Järve linna kunstikoolidega on pühendatud kodanikupäevale. Välja on pandud Viktor Roosipuu elutööd nii ilukirja, vappide, lippude ja aumärkide kui ka spordimeenete ja spordiautasude loomisest," selgitas Alutaguse maleva liige Kalev Naur.

Näituse idee on ühendada eri põlvkondade kunstnikke ja näidata nende tegevuse järjepidevust Kohtla-Järve linnas, lisas Kohtla-Järve linnavalitsuse hariduse ja kultuuri peaspetsialist Irina Putkonen.

"Üheks näituse osaks on tuntud kujundajale Viktor Roosipuule pühendatud ekspositsioon, mis räägib huvilistele tema eluloost, huvidest, professionaalsest tegevusest ja annab ülevaate kirjakunsti arengust meie linnast. Näituse teine osa on seotud linna noorte kunstnikega: esindatud on Kohtla-Järve kunstide kooli, Ahtme kunstide kooli ja Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja õpilaste tööd," selgitas Putkonen.