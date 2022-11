Hiidkelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed on olnud Jõhvi jalgpalliklubi suursponsorid

Kui maailma eri paigus on heausksed investorid paanikas nende sadade miljonite dollarite pärast, mille Ida-Virumaalt pärit krüptoärimehed Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko neile esitatud kahtlustuse põhjal on väidetavalt välja petnud, siis oma tuleviku pärast muretsemiseks on põhjust ka Jõhvi jalgpalliklubil Phonenix, mille suurtoetajateks need kaks meest on viimastel aastatel olnud.