Sompa saab kergliiiklustee projekti, aga ehituseks raha pole

Suvel peeti Sompas Kohtla-Järve arengukava uuendamise ja linnaelu paremaks muutmise avalik arutelu. Peaaegu kõik sel kohtumisel osalenud mainisid, et Sompa ja Jõhvi vahele oleks hädasti kergliiklusteed vaja ning et soovitavalt võiks ratta- ja kõnnitee kulgeda ka Järve linnaosa suunas.

"Siit Jõhvi on umbes seitse kilomeetrit ning koolilapsed võiksid jalgrattaga kooli sõita, kuid praegu seda lubada ei saa − suurel teel on see liiga ohtlik," rääkis nelja lapse ema Svetlana Andrejeva toonasel rahvakoosolekul nii iseenda kui ka teiste Sompa elanike nimel. "Kaks nooremat last käivad mul Ahtme lasteaias. Selle linnaosaga puudub bussiliiklus sootuks ning nõnda peangi läbima sada kilomeetrit päevas, et lapsed kooli ja lasteaeda viia. Varem käis vähemalt koolibuss, nüüd aga enam mitte. Kui autoga viia ei saa, jäävad lapsed tundi hiljaks: bussiajad ei sobi ja pealegi käib buss harva ka − iga kahe tunni tagant."