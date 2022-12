MEIE EUROOPA ⟩ Sõjapõgenike abistamine tõi Ida-Viru aasta tegusaima kodaniku tiitli

Kõige paremini suutis lõppenud aastal euroraha kasutada Narva innovatsiooni- ja loomekeskus Objekt, mille asutaja Anton Ossipovski võttis Narva loomeinkubaatori nimel auhinna vastu Ida-Viru ettevõtluskeskuse juhilt Pille Söödilt. "Parim euroraha rakendaja on tavaliselt tubli vabaühendus, kes mõtleb nii, et koos ja kaasates suuremat raha saan ma teha kogukonna heaks midagi olulist. See ei ole küll kerge, sest üksi ja oma väikese rahaga saab kiiremini, ei pea kellegagi arvestama, ei pea tegema aruandeid. Ida-Virumaa vabaühendused ei ole eriti aktiivsed euroraha kaasajad, sest see on keeruline, aga Europe Directi Narva teabekeskus ja Euroopa Komisjon tunnustavad väga neid vabaühendusi, kes on eekujuks teistele," ütles Pille Sööt.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik