Vladimir Všivtsev läbib Narva talvise ööjooksu raja suuskadega lipates

"Mõtlesin, et teen sel moel natuke pulli," ütles Všivtsev, kes on valitud tervisespordi edendamise eest ka Ida-Virumaa aasta tegijaks. "Aga ma olengi eelkõige suusamees. Jooksmine mulle väga ei sobi, kuid sellisel rahvarohkel üritusel tahaks ikka osaleda."

Všivtsev rääkis, et neis kohtades, kus rada linnatänavatel kulgeb, on lund vaid vähestes kohtades ning enamikul rajast tuleb ligemale kahemeetrised vanad suusad jalas ikka joosta. "Püüan teha Klaebot," naeris Všivtsev, viidates Norra suusakuulsusele, kes on tuntud oma jooksva suusatamisstiili poolest.