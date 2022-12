Põdura tervisega Auvere elektrijaamas on käimas "pimesooleoperatsioon"

Üle 600 miljoni euro maksma läinud Auvere elektrijaama kirstunaelaks on kujunenud soojusvahetid. Need on seadmed soojuse ülekandmiseks kõrgema temperatuuriga keskkonnast madalama temperatuuriga keskkonda.

Auvere jaamas on need ligemale 15 meetri kõrgused metalliga vooderdatud konteinerid, mille sees vonkleb mitmekümne kilomeetri jagu torusid ehk see on justkui soolestik kõhuõõnes.