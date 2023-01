Riik tahab veel kahe Narva punamonumendi eemaldamist

Riigikantselei kirjutab oma pöördumises Narva linnavalitsusele, et Eesti sõjamuuseum koostöös riigi kaitseinvesteeringute keskusega aitab eemaldada okupatsioonivõimu sümbolitega objektid, ning teatab, et selleks on vajalik Narva linnavalitsuse nõusolek.