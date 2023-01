TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millisel kultuuriüritusel meelsasti osaleksite?

Tahaksin Jõhvi kontserdimajas vaadata mõnda huvitavat etendust, näiteks Vanemuise teatrilt. Endistel aegadel käisime mõnikord Tartus ja siiagi on nad üht-teist toonud. Mulle meeldib teatrikunst, kuid praegu pole kahjuks võimalik midagi vahetult saalis vaadata.

Viimasel ajal olen käinud vaid Tuuleveski teatri etendustel. Üldiselt on nende lavastused huvitavad. Minu võimalused on kahjuks piiratud. Kui vene teater midagi Jõhvi tooks, siis kindlasti vaataksin.

Ma pole vist see inimene, keda kultuuriüritused huvitavad. Ma pole kunagi fännanud mingit bändi või esinejat, kelle tulekut oodata ja selleks eelnevalt pileteid osta... Seetõttu mingeid erilisi soove pole, kuid ikka võib käia, kui midagi huvitavat silma jääb või seltskond kokku tuleb.

Mulle meeldib vaadata kontserte, teatrietendusi, kuid kuna elan väikelinnas, siis vaatan neid vaid telerist. Oma saali meil pole ja kuigi naaberlinn pole kaugel, on sinna saamine ebamugav.

Foto: Peeter Lilleväli

INGA PALM, pensionär:

Endise kultuuritöötajana olen ma palju näinud ning praegugi pole huvi teatri ja muusika vastu kadunud, kuid võimalused on väga piiratud. Kui suvel saan Jõhvi kontserdimajani kuidagi minna, puhates vahepeal pingil jalga, siis talvel on selliste tänavatega see peaaegu võimatu.