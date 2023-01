TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Missuguseid valimislubadusi ootate erakondadelt?

Foto: Peeter Lilleväli ANTS OTS, pensionär: Minule kui pensionärile kõlavad meeldivalt sellised magusad lubadused, et pension tõuseb 1000 euroni. Kuid vaevalt sellesse tõsiselt suhtuda saab. Nii et võib öelda, et ma ei oota midagi. Kuid on olemas erakond, keda ma alati toetan.

Foto: Peeter Lilleväli VALERI NEMTŠENKO, pensionär: Kõige rohkem ootan seda, et poliitikud hakkaksid oma lubadusi täitma, kas või neid, mida varem antud. Kui aga rääkida tulevikust, siis Eestis on praegu üsna raske elada, esiplaanile tõusevad sotsiaalprobleemid. Tahaks, et täidetaks varasemaid lubadusi, mitte vabandades, et me justkui tahtsime, aga ei saanud, sest keegi teine ei toetanud.

Foto: Peeter Lilleväli LJUBOV MÜÜRSEPP, meditsiinitöötaja: Ütlen kõigi emade poolt: äärmiselt vajalik oleks pikendada emapalka laste kaheaastaseks saamiseni. Olen kolm last üles kasvatanud ja tean, kui raske on, kui pole võimalik tööle minna, sest väike laps on tihti haige ning ei saa lasteaias käia. 15 aastat tagasi käisin need raskused läbi, kuid siiani pole midagi muutunud.

Foto: Peeter Lilleväli DMITRI PROŠUTA, tööstusjuht: Ei oota midagi. Elu näitab, et kõik käib stsenaariumi järgi. Probleemid on kõigile teada. Mind puudutavad rohkem majandusküsimused, näiteks autokütuse ja energiakandjate katastroofiline hinnatõus. Missugune partei eesotsas ka poleks, selles vallas ei muutu midagi. Igasuguste selgituste kuulamine pole mulle huvitav ning seetõttu pole valimistelt midagi oodata.