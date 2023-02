Tänasest karmistusid Vene kütuse sisseveo piirangud

"Alates 6. veebruarist on keelatud osta, importida ja üle anda naftatooteid, kui need on pärit Venemaalt. Keelatud kaupade loetelu hõlmab ka mootorsõidukis tarbimiseks kasutatavaid kütuseid. Hinnanguliselt on praegu umbes 80 protsendil sõiduautodest esimesel piiriületusel Eestisse lisaks auto standardses kütusepaagis olevale kütusele kaasas ka 10-liitrine kanister kütusega," ütles maksu- ja tolliameti tolliosakonna ühiskonnakaitse valdkonna keeldude ja piirangute talituse juhataja Piret Tinkus.

Lähtudes õigusaktidest, on ELi elanikul õigus osta Venemaalt kütust juhul, kui see on vajalik reisi lõpule viimiseks ja naasmiseks ühenduse territooriumile. Tinkuse sõnul tähendab see seda, et reisijal on õigus importida ELi kütust, mis on sõiduki standardses kütusepaagis ja ettenähtud samas sõidukis kasutamiseks.

"Keelatud on Euroopa Liitu tuua kütust, mis on Venemaalt kaasa ostetud kütusekanistriga, kuna selline toomine ei ole vaadeldav põhivajaduste rahuldamisena, sealhulgas reisi lõpule viimisega," rõhutas Tinkus. Ta lisas, et kanistris kauba importimise keeld kehtib ühetaoliselt Venemaalt sisenemisel kõikidesse Balti riikidesse ja Soome.

Sanktsiooni rikkumisena on käsitletav kütuse piiriületusejärgne sõidukist väljapumpamine ning tasu eest või tasuta üleandmine. Väljapumpamine on lubatud ainult sõiduki remondi eesmärgil, kui see hiljem sõidukisse tagasi pumbatakse.

Maksu- ja tolliamet toob näite: Eesti kodanik reisib Venemaale ning tangib sealses tanklas täis auto paagi ning 10-liitrise kanistri. Ta ei ole viimase poole aasta jooksul Venemaad külastanud. Venemaalt naastes on tal lubatud maksuvabalt sisse tuua auto kütusepaagis olev kütus. Kanistris oleva kütuse import on keelatud, sõltumata sellest, kas sellele laieneks maksuvabastus või mitte. Inimesel on võimalus keelatud kaup tagasi viia või loovutada. Loovutatud kaup kuulub hävitamisele.