Kuidas selgub, kes osutub riigikogusse valituks?

Valituks osutuvad need kandidaadid, kes on oma erakonna üleriigilises nimekirjas eespool ja saanud vähemalt 5% ringkonna lihtkvoodist, mis 2019. aastal oli Ida-Virumaal 185 häält. Mandaatide jaotamisel jäetakse vahele need kandidaadid, kes juba said isiku- või ringkonnamandaadi.