JUHTKIRI ⟩ Küsimused erakondade esinumbritele

Eks alati on parteidel ka dilemma, kas eelistada valimisnimekirja eesotsas kohalikku inimest või tuua mõni üle riigi tuntud nimi. Ja ega selgelt ühest õiget vastust siin olegi. Küll on aga teada, et esinumbri koha pärast käis ka seekord Ida-Virumaal nagu ilmselt mujalgi parteisisene nügimine.

Oleme need intervjuud ette võtnud selleks, et valijatel oleks natukenegi lihtsam orienteeruda selles kirjus seltskonnas, kes tänavu märtsi algul toimuvatel valimistel lahingusse lähevad. Neid erakondi, kes täisnimekirjadega Ida-Virumaal esinevad, on kokku seitse.

Kõigil erakondadel on valimisteks ette valmistatud lubadusi täis programmid, mida aga suur osa inimesi läbi lugeda ei jaksa või ei viitsi. Aga kui seda teha, siis tekib üsnagi palju küsimusi ja eelkõige see, et milleks on maailmas jõuluvanad, kui meil on olemas erakonnad. Tundub, et kohati kaob poliitikutel valimisplatvorme koostades viimanegi kriitikameel ja lubatakse asju, millest on juba ette näha, et need ei ole reaalsed. Ehk valijatele lubatakse rohkem, kui seesama valija oma tööga riigile teenida jõuab.